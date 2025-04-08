الصين ترفض الضغط أو التهديد الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية

ردت السفارة الصينية في الولايات المتحدة يوم الاثنين على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين بالتأكيد على موقفها بأن هذه الأساليب غير مناسبة للتعامل مع بكين، في إشارة واضحة إلى أنه من غير المرجح أن تتراجع الصين عن موقفها.

وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بنج يو: "لقد شددنا أكثر من مرة على أن الضغط أو التهديد ليسا الطريقة الصحيحة للتعامل معنا"، مضيفا: "ستدافع الصين بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة."

ولفتت السفارة إلى أحدث بيان لموقف بكين، حيث لا تكتفي الحكومة الصينية بإدانة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، بل تدعو أيضا جميع الدول إلى "ممارسة التعددية الحقيقية، ومعارضة جميع أشكال الأحادية والحمائية، والدفاع عن النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة، وعن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تتمحور حوله منظمة التجارة العالمية."