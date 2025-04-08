رئيس الأوبرا ينعى حفيد فنان الشعب سيد درويش

نعى الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين، الدكتور المهندس حسن البحر السيد درويش، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من إبريل، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

يُشار إلى أن المهندس حسن البحر حفيد خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش، وقد رحل بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والإنساني، ويعد أبرز مؤسسي كورال سيد درويش بنادي سبورتنج منذ عام 1997، الذي قاده لسنوات طويلة وقدم حفلات ناجحة في الإسكندرية وكافة المحافظات، وكان له دور هام في الحفاظ على تراث جده عبر الأجيال.