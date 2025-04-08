صحيفة: الإكوادور تلغي الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، عن نائب وزير التجارة الإكوادوري أندريس روبالينو، قوله إن بلاده ألغت الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة في السابق على السلع المستوردة من المكسيك.





في أوائل فبراير الماضي، أعلن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا أن بلاده ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 27% على الواردات من المكسيك، مشيرا إلى أن هذه التعريفات ستظل سارية حتى تتوصل الدولتان إلى اتفاق حول التجارة الحرة.



وجاء في مقالة الصحيفة: "فرض نوبوا رسوما جمركية بنسبة 27% على الواردات المكسيكية في محاولة واضحة لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن نائب وزير التجارة الإكوادوري أندريس روبالينو صرح لصحيفة فاينانشال تايمز بأنه تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، بعد مشاورات مع خبراء اقتصاديين"

ولكن المقالة، لم تحدد متى تم اتخاذ القرار المتعلق بإلغاء الرسوم المذكورة أعلاه.

في السابق، كانت الإكوادور والمكسيك تتفاوضان بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وكانتا في مرحلة متقدمة، ولكن في ديسمبر 2022، أوقف الطرفان هذه المفاوضات.

وقال وزير التجارة الخارجية الإكوادوري السابق خوليو خوسيه برادو لموقع "بريميسياس" الإخباري، إن المفاوضات فشلت بسبب قرار الرئيس المكسيكي السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي رفض منح تفضيلات جمركية لتوريد الموز والروبيان الإكوادوري إلى السوق المكسيكية.

في يوم الأربعاء الماضي، وقع الرئيس الأمريكي مرسوما بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.