جهاز التمثيل التجاري: أمريكا قد تتراجع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على مصر قريبا

مصر تدرس الإجراءات المطلوبة لاجتذاب استثمارات صينية وتركية وفيتنامية

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتراجع عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على مصر قريبًا حال إزالة بعض العوائق غير الجمركية في عدد من القطاعات، وفقًا لمشاورات مصرية مع الجانب الأمريكي.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، على هامش الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم بعنوان "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، أن العوائق التي تواجه مشكلات مع الجانب الأمريكي تتمثل في القطاعات الزراعية والخدمية بجانب عوائق أخرى على مستوى الشحن.

وأضاف الواثق بالله، أن مصر تدرس حاليًا الإجراءات المطلوبة للتحرك سريعًا نحو اجتذاب استثمارات من الصين وتركيا وفيتنام للتصنيع في مصر بتكلفة منخفضة وإعادة طرق باب التصدير لأمريكا.

وتابع أن مصر بصدد استقبال زيارات من الصين خلال الشهرين الحالي والقادم، لبحث فرص الاستثمار في مصر، مستبعدًا وصول الصين إلى مرحلة مفاوضات مرضية مع أمريكا، وقد تكون لديها فرصة في إعادة التصدير لأمريكا عبر التصنيع في مصر.