سوريا: فتح الممرات الجوية وعودة مطار دمشق الدولي للعمل

أعادت السلطات السورية فتح الممرات الجوية ومطار دمشق الدولي اليوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، في بيان صحفي اليوم، بـ"إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي تم إغلاقها سابقاً واستئناف الحركة الجوية عبر الأجواء السورية واستئناف العمل في مطار دمشق الدولي وعودة العمليات التشغيلية فيه بشكل منتظم بما يشمل استقبال وإقلاع الرحلات الجوية وفق الجداول المعتمدة".

وأكدت هيئة الطيران، أن "القرار يأتي بعد تقييم فني شامل وبالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية بما يضمن أعلى معايير السلامة ويعزز كفاءة وانسيابية الحركة الجوية وفق المعايير الدولية".

وكانت هيئة الطيران السورية أعلنت توقف حركة النقل الجوي بسبب القصف الجوي الاسرائيلي الإيراني .

كما لا يزال معبر السوري اللبناني في منطقة جديدة يابوس المصنع متوقفا منذ عدة أيام بعد التحذيرات الإسرائيلية بقصف المعبر .