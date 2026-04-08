وزير الخارجية الإسباني يدعو إلى إحلال السلام في لبنان بعد وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

رحبت الحكومة الإسبانية بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في إيران باعتباره فرصة للدبلوماسية.

وتحدث وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في مقابلة مع إذاعة "إر إن إي" اليوم الأربعاء عن "يوم للأمل".

ودعا ألباريس في الوقت نفسه إلى إيقاف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعدما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن وقف إطلاق النار لا يشمل الحرب مع حزب الله.

وقال ألباريس: "ليس من المقبول أن يستمر غزو إسرائيل لدولة ذات سيادة، والهجمات على قوات حفظ السلام الأممية، الخوذ الزرقاء، التي تتضمن جنودا إسبان يؤدون عملا ممتازا، والقصف العشوائي للسكان المدنيين في بيروت".

يشار إلى أن حكومة إسبانيا بقيادة بيدرو سانشيز مصدر انتقاد قوي داخل الاتحاد الأوروبي للقيادة الإسرائيلية.

وأضاف ألباريس، في تطلع للأسبوعين المقبلين: "لن ندخر أية موارد في دعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعدة الدبلوماسية في تحقيق إنجاز، لكن من المبكر للغاية أن نعرف ما ستؤدي إليه".

وحذر الوزير من أن السلام الدائم ما زال بعيدا.

وأوضح أن الدبلوماسيين يجب أن يقوموا بما بوسعهم "لخفض خطر العنف والتصعيد غير المقبول، الذي لم تشهد البشرية مثله منذ الحرب العالمية الثانية".