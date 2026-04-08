نائب محافظ سوهاج يُنهي أزمة الملف المفقود لمواطن بحي شرق

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، في استجابة فورية وحاسمة لمطالب المواطنين، في إنهاء معاناة مواطن تعثرت إجراءات تصالحه في مخالفات البناء لعدة سنوات؛ عقب تدخل مباشر من كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة إلى جولة ميدانية مفاجئة أجراها نائب المحافظ لتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق سوهاج.

وخلال الجولة، إذ استوقفه أحد المواطنين شاكيا من ضياع ملفه الورقي الخاص بتقنين أوضاعه داخل أروقة المركز منذ 7 أشهر، رغم التزامه بسداد كل الرسوم المقررة.

وأكد المواطن، أن تعطل معاملته استمر لسنوات بسبب غياب التنسيق والإهمال الإداري.

وأبدى نائب المحافظ، استياءه الشديد من هذا التقاعس، موجها تعليمات مشددة وفورية لمسئولي المركز بضرورة العثور على الملف وحل المشكلة جذريا.

وفي لفتة طمأنت المواطن، منح نائب المحافظ، مهلة أسبوع واحد لإنهاء المعاملة، قائلا: "إذا لم ينتهِ الأمر خلال أسبوع، عليك الحضور إلى مكتبي بمقر المحافظة شخصيا لمتابعة الحل".

وأسفرت المتابعة الدقيقة عن العثور على الملف وفحصه وحل كل العقبات التي واجهته، وبالفعل، تسلم المواطن "نموذج 6" الخاص بالتصالح، مع توجيهه لاستكمال الإجراءات المتبقية وسداد المبالغ المقررة قانونا.

ومن جانبه، أعرب المواطن، عن شكره وتقديره لنائب المحافظ، مشيدا بالتواجد الميداني للقيادات التنفيذية الذي يكسر الحواجز مع المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل كل العقبات أمام المواطنين في منظومة التصالح، وتكثيف الزيارات المفاجئة للمراكز التكنولوجية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة ونزاهة.