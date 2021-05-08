وكالة الفضاء الروسية تحدد المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه

حددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روس كوسموس» المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه، وذلك بحسب موقع فضائية «روسيا اليوم» الإخباري.

وذكرت «روس كوسموس» على قناتها الرسمية في تطبيق «تيليجرام»، اليوم السبت، أن مرحلة الصاروخ Long March 5B الخارجة عن السيطرة (والذي يبلغ وزنه 18 طنا) قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو، في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

وبات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لموقع «سبيس نيوز».

ويشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنا المنصة الأساسية لصاروخ «لونج مارش 5 بي» الصيني.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض وتعود للهبوط في مكان محدد مسبقاً أو تحترق وتتفتت في غلاف الأرض، إلا أن الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة ويدور حالياً في مدار الأرض ومن غير المعروف بعد مكان سقوط حطامه.