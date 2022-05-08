باير ليفركوزن: حققنا إنجازا هائلا بالعودة لدوري الأبطال

قال رودي فولر المدير الإداري لباير ليفركوزن، إنه يعتقد أن فريقه، الذي عانى بشكل كبير من الإصابات، حقق إنجازا هائلا بإحراز المركز الثالث هذا الموسم في الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويستعد فولر، 62 عاما، المتوج مع منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم 1990، للرحيل عن منصبه وسيحل مكانه مدير الكرة سيمون رولفز.

وسيظل فولر سفيرا وعضوا في لجنة المساهمين بالنادي، الذي يستعد للعودة من جديد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لموسمين.

وأضاف فولر في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاج": "نظرا لأنه كان موسما صعبا شهد العديد من الإصابات، فهذا يشكل نجاحا هائلا."

وافتقد ليفركوزن جهود لاعب خط الوسط الألماني فلوريان فيرتز لأشهر بسبب تمزق في أربطة الركبة في مارس، كما عانى الفريق من عدة حالات إصابة أخرى.

واستعاد المهاجم باتريك شيك لياقته مؤخرا ليسجل ثنائية للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على هوفنهايم 4 / 2 أمس السبت، وحسمت المركز الثالث لليفركوزن.

وأوضح فولر: "إنها نهاية جميلة (للفريق في الموسم)، ولي أيضا"، وذلك رغم أن الموسم شهد خروج الفريق من دور 16 بالدوري الأوروبي.

ولا تزال هناك مباراة واحدة متبقية، تقام يوم السبت المقبل، ويتوقع أن تشهد أجواء احتفالية للفريق على ملعبه أمام فرايبورج الذي يكافح من أجل اللحاق بليفركوزن في دوري الأبطال في الموسم المقبل.