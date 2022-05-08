

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد صباح اليوم.



وتناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذى استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني وكذلك الاجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.



ووجه الرئيس السيسى بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق فى شمال سيناء من العناصر الارهابية والتكفيرية وكذلك الاستمرار فى تنفيذ كافة الاجراءات الأمنية التى تسهم فى القضاء على الارهاب بكافة أشكاله.



وأشاد الرئيس السيسى خلال الاجتماع بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى تجفيف منابع الارهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالى الشرفاء بالاضافة الى جهودها فى انجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.



وأشار إلى تقدير الشعب المصرى للتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.



كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.