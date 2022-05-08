الأسد: علاقاتنا الاستراتيجية مع إيران منعت الكيان الصهيوني من بسط سيطرته على المنطقة

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه المرشد الإيراني في طهران، إن «العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا منعت الكيان الصهيوني من بسط سيطرته على المنطقة»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، ذكر موقع «نور نيوز» الإيراني، أن الرئيس السوري بشار الأسد، التقى خلال زيارة للعاصمة طهران، اليوم الأحد، كلًا من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي.

وأوضح الموقع، أن زيارة «الأسد» لإيران تعد الثانية، منذ عام 2011 عند اندلاع الحرب في سوريا، موضحًا أن زيارة الأسد الأولى لطهران كانت في عام 2019، ورافقه فيها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وبحسب الموقع، وصف «خامنئي» لدى لقائه الأسد في زيارته السابقة، العلاقات بين إيران وسوريا بـ«العميقة استراتيجيا»، قائلًا: «إن هوية وقوة المقاومة تعتمد على هذه العلاقة المستمرة والاستراتيجية، بناء على ذلك، لن يتمكّن الأعداء من تنفيذ خططهم».