محافظ الجيزة: استلام 18 ألف طن قمح بالصوامع والشون

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد 2023 على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 13 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت 18 ألف طن، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أية مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدا بالاهتمام للمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة بلغت 19 ألف فدان، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول.

وتابع المحافظ، أن سعر الأردب بلغ 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه، أوضح المهندس أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أنه تم توريد 2 طن و676 كجم بشون البنك الزراعي المصري و2788 طنا و330 كجم للشركة العامة للصوامع، بالإضافة إلى 9810 أطنان و980 كجم شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة و5423 طن للشركة القابضة للصوامع.