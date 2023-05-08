الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 16 فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر محمد أحمد البرغوثي، من رام الله، بعد 10 أيام فقط من خروجه من سجون الاحتلال التي أمضى فيها 14 عاما، فيما جرى اعتقال شابين آخرين من مخيم "الجلزون" بشمال رام الله، ورابع من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال تسعة فلسطينيين من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة، أحدهم أسير محرر، من بلدتي "يعبد" و"برقين" في محافظة جنين، الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي تعد معقلا للمقاومة.

وتتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وتخضع ذويهم للاستجواب، بين الفينة والأخرى، من باب التضييق عليهم وتكديرهم.