رئيس البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، والبرلمان، والحكومة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات شهر أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الذكرى عزيزة على قلب كل عربي ومصري، حيث خلدت ملحمة استثنائية وضربت مثالا على قوة وعزيمة الشعب المصري، وصنعت تاريخا من الفخر الذي سيخلده التاريخ.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن حرب أكتوبر 1973 لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت ملحمة عربية متكاملة جسدت أسمى معاني الوحدة والتكاتف العربي، وأثبتت أن الإرادة الصلبة والإيمان بالحق قادران على تحقيق النصر مهما كانت التحديات، مضيفا أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية، وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية.

ووجه رئيس البرلمان العربي، تحية إعزاز وتقدير خاصة للقوات المسلحة المصرية التي سطرت أروع الأمثلة في التضحية والبطولة والعزة والكرامة من أجل استرداد أرض سيناء، مؤكدا أن حرب أكتوبر أعادت الكرامة المصرية والعربية، داعيا الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.