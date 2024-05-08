قال الدكتور حاتم البدوي الأمين العام للشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هناك أزمة كبيرة في سوق الدواء.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مصر جديدة»، عبر شاشة «etc»، مساء الأربعاء، أن الكثير من النواقص في الأدوية، وأن الصيدليات ليس فقط تعاني لكنها أيضا تئن.

وأوضح أنّ الصيدليات تتعرض منذ عام 2017 لتدمير ممنهج لاقتصاداتها، معتبرًا أن المُصنِّع والموزّع دمروا اقتصادات الصيدلي تحت أعين الجهة التنفيذية، وهي كانت في السابق وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء في الوقت الحالي.

وذكر أن الأسعار أخذت تتزايد فيما كان رأس مال الصيدلية يتآكل بشكل كبير، موضحًا أن كل صيدلي يضخ شهريا أموالا إضافية ليحافظ على المخزون لديه.

وأكّد أن هذا الأمر تزامن مع ارتفاعات في الأجور والإيجارات ومصروفات التشغيل، بجوانب النواقص القائمة.

وجدد التأكيد على أن هذه المعاناة مستمرة منذ 2017، وقت أن صدر قرار بيع الدواء بأكثر من سعر.

ولفت إلى أن الأدوية سلعة أمن قومي ومُسعَّرة جبريا بقوة القوانين، وبالتالي يجب أن يُباع بسعر واحد، موضحا أن الدواء حاليا يمكن أن يُباع بأكثر من ثلاثة أسعار.