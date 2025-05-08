إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح لها بوقف الإفراج المشروط لأسباب إنسانية عن 500 ألف شخص

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طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح لها بوقف الإفراج المشروط لأسباب إنسانية عن 500 ألف شخص من 4 دول.

ويطالب الاستئناف الطارئ من القضاة إيقاف أمر من محكمة أدنى يحفظ الحماية القانونية لأكثر من 500 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.

وتدفع الإدارة الجمهورية بأن هذا القرار يتعدى بشكل غير صحيح على صلاحيات وزارة الأمن الداخلي.

وكتب المحامي العام جون ساور في دفاعه بأن "المحكمة الجزئية ألغت أحد أهم قرارات الإدارة المتعلقة بسياسة الهجرة".

وقد منع الأمر الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني في بوسطن إدارة ترامب من إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمهاجرين في وقت مبكر.