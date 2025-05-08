الصين تجدد دعوتها للولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية

جددت بكين، دعوتها للولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية على الصين؛ مما يلقي الضوء على مأزق بين أكبر اقتصادين في العالم، فيما يستعدان لمحادثات تجارية مبدئية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونج في إحاطة صحفية منتظمة اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لإلغاء الرسوم العقابية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الولايات المتحدة بحاجة لإظهار الإخلاص للتحدث والاستعداد لتصحيح أخطائها وإلغاء الرسوم الأحادية.

وجاء تأكيده على الموقف الصيني بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب، أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على الصين التي تبلغ حاليا 145% على معظم السلع- من أجل بدء مفاوضات جوهرية أكثر مع بكين بشأن التجارة.

ويستعرض الجانبان، مواقف قوية لتعزيز مواقفهما التفاوضية لأقصى درجة من أجل أول محادثات تجارية لهما مطلع الأسبوع المقبل في سويسرا.

ويؤكد الخلاف، الانقسام الهائل بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والمسار الصعب الذي يواجهانه من أجل اتفاق محتمل بشأن خفض مستوى الرسوم.

غير أن الإعلان عن محادثات رسمية أسفر عن بعض التفاؤل أن الخلاف يمكن حله قبل أن يتسبب في ضرر اقتصادي دائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في إحاطة صحفية منفصلة اليوم الخميس: "من حيث المبدأ، فإن تصميم الصين على حماية حقوقها ومصالحها لن يتغير.. وإن موقفنا وهدفنا المتمثل في دعم العدالة والإنصاف الدوليين لن يتغير".