بوتين: العلاقات بين روسيا والصين ليست موجهة ضد أي دولة أخرى

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، عن سعادته البالغة بالمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، مؤكدا على الجهود المشتركة مع روسيا في سبيل الدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى.

وقال خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: «يسرني للغاية زيارة روسيا مجددًا بدعوة من صديقي الرئيس بوتين، والمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى».

وأضاف شي أن الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن حقيقة تاريخ الحرب الوطنية العظمى.

من جانبه، شكر بوتين، نظيره الصيني على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرا إلى أن زيارة الزعيم الصيني إلى موسكو لها أهمية كبيرة لروسيا.

وأكد بوتين خلال المحادثات مع الزعيم الصيني في الكرملين، أن حكومتي روسيا والصين تعملان على تنفيذ كامل مجموعة الاتفاقيات الثنائية، موضحًا أن العلاقات بين البلدين «مفيدة للطرفين» وليست موجهة ضد أي دولة أخرى.

وواصل: «أود أن أؤكد مجددًا أن حكوماتنا ووزاراتنا وإداراتنا، في إطار آلية متعددة الأطراف، تعمل في اجتماعات منتظمة على تنفيذ مجموعة واسعة من الاتفاقيات العملية. ومن بينها خطة مفصلة للتعاون الاقتصادي حتى عام 2030».

وأشار بوتين إلى أن روسيا والصين تقفان معًا لحماية الحقيقة حول الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والتصدي للمظاهر الحديثة للنازية.

وانطلقت قبل قليل مباحثات بين الرئيسين بوتين وشي جين بينج، الذي وصل إلى موسكو صباح اليوم للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي على النازية.

وسيكون شي جين بينن أحد الضيوف الرئيسيين المشاركين في احتفال موكب النصر في الساحة الحمراء يوم غد في 9 مايو. وتتوقع روسيا حضور 27 زعيمًا للمشاركة في الاحتفالات.