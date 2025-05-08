أجرى اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة بحي الكوثر، تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية، وذلك بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وشربات الصويغ رئيس حي الكوثر، والدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد مركز الكوثر الطبي للوقوف على أبرز معوقات تشغيل المركز، موجهًا بتشكيل لجنة عاجلة من الوحدة المحلية، ومديرية الصحة، ومديرية الإسكان، والحماية المدنية، والشركة المنفذة، لاستكمال الأعمال المطلوبة، وإزالة أية معوقات، واستلام المركز خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين، على أن تقوم مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرش وتأثيث المركز وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر البشرية من أطباء وتمريض، ودراسة إمكانية استغلال المركز لنقل بعض الخدمات الطبية الإضافية من مستشفى أخميم المركزي والتوسع في تقديم الخدمات الطبية لأهالي مركز أخميم وحي الكوثر، على أن يتم الاحتفاظ بالخدمات الأساسية بمستشفى أخميم المركزي.

وأكد المحافظ، أن تشغيل المركز سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على سرعة الإنجاز، والمتابعة الدورية لتطبيق خطة التشغيل وفق البرنامج الزمني المحدد.

يذكر أن المركز الطبي بالكوثر تم إنشاؤه على مساحة مسطحة ٢٦٠٠ متر، بتكلفة ١٨ مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتكون من ٤ طوابق " دور أرضي+ ٣ أدوار علوية "، وسور محيط بالمركز، ومكان انتظار للسيارات، ويضم الدور الأرضي "الاستقبال، وغرفة طوارئ، وصيدلية، ومخزن أدوية، وغرفة الأشعة، وعيادة العظام، وغرفة متابعة الحمل، وغرف التعقيم، والنفايات، والأنظمة، والكهرباء، وملفات المرضى، ومغاسل الملابس".

فيما يشمل الدور الأول علوي "صالة انتظار المرضى، و2 عيادة طب الأسرة، وعيادات الأطفال والباطنة، والقلب، والجلدية والتناسلية، وغرفة أخذ عينات، ومعامل الدم والطفيليات، و4 غرف للتعليم الصحي، ومراقبة الكاميرات، والأنظمة والكهرباء، ويضم الدور الثاني علوي "صالة انتظار المرضى، و2 عيادة أسنان، و4 عيادات للنساء والتوليد، والكلى والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، ومكتب مدير المركز، ومكتب الصحة، وإدارة الحسابات، و3 غرف للمعلومات، والأنظمة، والكهرباء"، بينما يضم الدور الثالث علوي "سكن للأطباء والتمريض".