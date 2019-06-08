معلول وساسي يتصدران قائمة تونس الأولية لكأس الأمم

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أعلن الفرنسي ألان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي عن القائمة الأولية لنسور قرطاج استعدادا لكأس الأمم الإفريقية والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل.

وضم جيريس علي معلول لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك، فيما استبعد حمدي النقاز لاعب القلعة البيضاء من القائمة الأولية التي أعلن عنها والتي ضمت 24 لاعبا.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

فاروق بن مصطفى – معز حسن – معز بن شريفية – أيمن دحمان – ياسين ميرياح – وجدي كشريدة – نسيم هنيد – محمد دراغر – ديلان براون – علي معلول – أسامة الحدادي – رامي البدوي – مارك اللمطي – غيلان الشعلاني – أيمن بن محمد – أنيس البدري – إلياس السخيري – فرجاني ساسي – بسام الصرارفي – يوسف المساكني – نعيم السليتي – وهبي الخرزي – طه ياسين الخنيسي – فراس شواط.

ويتواجد نسور قرطاج ضمن المجموعة الخامسة بكأس الأمم والتي تضم كلًا من مالي، موريتانيا وأنجولا.