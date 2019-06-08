الاتصالات: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية هامة لتحقيق التعاون بين دول القارة في مجال الاقتصاد الرقمي

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوت في اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي المنعقد حاليا في في مدينة تسوكوبا باليابان.

وأكدت الوزارة خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التدفق الحر والآمن للبيانات" على أن هناك ثلاث رؤى مختلفة داخل القارة الأفريقية فيما يخص التعامل مع البيانات؛ تتمثل الأولى في النظر اليها كمحرك للنمو، وفرصة لرواد الأعمال للإبداع وكذلك لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تتمثل الرؤية الثانية في حماية "البيانات الشخصية" بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتتمثل الرؤية الثالثة في النظر إلى المعيار الأمني لمواجهة الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت؛ مشيرا إلى أن القارة الأفريقية اعتمدت اتفاقية الأمن السيبراني وحماية البيانات التي تهدف إلى التدفق الحر للبيانات.

واستعرض الوزارة أهم التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية فيما يخص تدفق البيانات والتي تتمثل في تزايد احتكار الشركات الكبرى للبيانات بما يعيق المنافسة ويقيد من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة الى الحاجة المتزايدة لخبراء الأمن السيبراني لضمان التدفق السلس والآمن للبيانات، فضلا عن الحاجة إلى بناء الثقة في المعاملات الرقمية.

وأكدت الوزارة خلال مشاركته في جلسة "الذكاء الاصطناعي المرتكز على الانسان" أن القارة الأفريقية تمثل في الوقت الراهن سوقا واعدا على صعيد التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي التي تعد أداة قوية للمساعدة في مواجهة عدد من التحديات التي تواجه القارة؛ واوضحت الوزارة في بيان لها أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها هذه التقنيات لتنمية دول القارة وذلك من خلال العمل على محورين رئيسيين هما بناء القدرات البشرية لوضع افريقيا على خريطة الذكاء الاصطناعى العالمية كعنصر فاعل وليس مستهلك، والاهتمام بالبحوث التطبيقية من خلال إقامة شراكات عالمية في مجالات محددة للذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها من التقنيات لإيجاد حلول للمشكلات في قطاعات الحياة المختلفة.

وأشار إلى تزايد التحديات التي تخلقها التكنولوجيات الحديثة على البلدان النامية وأقل البلدان نمواً مقارنة بالبلدان المتقدمة؛ داعيا إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا التأثير من حيث التعليم والتدريب والوصول إلى التكنولوجيا لضمان تحقيق المنفعة للجميع؛ مع توجيه الاهتمام نحو تحقيق التعاون عبر الحدود في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعى.

أكدت الوزارة خلال مشاركته في جلسة بعنوان " التجارة والاقتصاد الرقمي" على أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تمثل خطوة هامة تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين دول القارة في مجال الاقتصاد الرقمي كما تعد منصة للتعاون بين إفريقيا وشركائها الدوليين.

كما استعرضت الوزارة أهم العوامل التي تؤدي لتمكين التحول للاقتصاد الرقمي بنجاح والتي تشمل توفير بنية تحتية رقمية قوية، وتحقيق الشمول المالي، والتغلب على الأمية الرقمية؛ مشيرةالى ضرورة تعزيز المعرفة الرقمية الأفريقية وتمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي من خلال تزويدهم بالأدوات والمهارات الرقمية الأساسية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار الرقمي وتهيئة البيئة الداعمة لتكون نقطة انطلاق لاقتصاد رقمي إفريقي ناشئ وموحد.