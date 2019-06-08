الشرطة البلغارية تحبط هجوما بقنبلة بمدينة بلوفديف عاصمة الثقافة الأوروبية

ألقت الشرطة البلغارية القبض على فتى يشتبه فى انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي في مدينة بلوفديف الواقعة جنوبي البلاد التى اختيرت عاصمة للثقافة الأوروبية ، وذلك لما زعم عن تخطيطه لشن هجوم بقنبلة .

وقال نائب المدعى العام إيفان جيشوف إن الشاب البالغ من العمر 16 عامًا قد صنع عبوات متفجرة ، بما في ذلك قنبلة أنبوبية، والتي قال مسؤولون إنه كان من الممكن شن هجوم باستخدامها.

وأضاف جيشوف متحدثا من صوفيا قائلا أنه لم يتضح ما إذا كان هناك هدف محدد.

وتابع جيشوف قائلا إن المتفجرات التي تزن 14.5 كيلوجرام تشبه تلك المستخدمة في الهجمات الإرهابية في بلجيكا وفرنسا وفي التفجير الذي استهدف مجموعة سياح إسرائيليين في مدينة بارجاس البلغارية.

وجرى احتجاز الفتى بعد أن قام والداه بإبلاغ السلطات. وقد عثرت الشرطة على علم لتنظيم داعش ومواد مكتوبة عن الإرهاب في شقة والديه.

وقد نظمت بلوفديف، ثاني أكبر مدينة في بلغاريا، برنامجًا طموحًا لجذب السياح عقب اختيارها عاصمة للثقافة الأوروبية لهذا العام.