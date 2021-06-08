كندا تنتقد العقوبات الروسية ضد مواطنيها وتصفها بأنها «غير مقبولة»

أعلنت وزارة الشؤون الدولية الكندية إن العقوبات التي فرضتها روسيا على تسعة مواطنين كنديين "لا أساس لها وغير مقبولة".

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مسئول بالوزارة - لم تسمه - القول "نحن على علم بقرار روسيا بمنع تسعة كنديين من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها كندا في 24 مارس..إن عقوبات روسيا ضد أفراد كنديين -بمن فيهم أعضاء في الحكومة- غير مقبولة ولا أساس لها ".

وأضاف أن أوتاوا سبق وأن فرضت عقوبات معادية لروسيا بسبب الوضع حول أليكسي نافالني وأنصاره.

وذكرت الوزارة - في بيان - "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في روسيا وتقلص مساحة المجتمع المدني والأصوات المستقلة.. نقف إلى جانب هؤلاء الكنديين الذين تم استهدافهم وسنواصل العمل مع شركائنا في الدفاع عن الديمقراطية".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت عن فرض عقوبات على 9 مسئولين كنديين، بحظر دخولهم الأراضي الروسية، وذلك ردا على عقوبات كندية ضد روسيا.