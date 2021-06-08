رياضة النواب تكرم هادية حسني لفوزها بعضوية البرلمان الإفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو

أقامت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، احتفالية لتكريم للنائبة هادية حسني بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الإفريقي، وتأهلها لأولمبياد طوكيو القادم في لعبة الريشة الطائرة.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الشباب، بشأن تطوير مراكز الشباب.

وأهدى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، درع اللجنة تكريما لها واحتفاء بتلك المناسبة، ويأتي هذا التكريم تماشيا مع نهج لقيادة السياسية نحو تشجيع وتحفيز القيادات الشابة من البرلمانيين والرياضيين الذين يمثلون مصر في كافة المحافل سواء السياسية أو الرياضية.

ووجه النائب خالد بدوي ، التهنئة للنائبة هادية حسني، مؤكدا انها فخر للبرلمان المصري وهو ماكدت عليه النائبة آية مدني والتى كشفت أن النائبة هادية حسني اول برلمانية تشارك فى المونديال .