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الشرطة الماليزية تستخدم الطائرات المسيرة لرصد حالات كورونا

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:38 ص

بدأت الشرطة الماليزية، استخدام الطائرات المسيرة لكشف الأشخاص مرتفعي الحرارة في الأماكن العامة وتحذير السلطات منهم كجزء من إجراءات الإغلاق الصارمة لاحتواء الموجة الأخيرة لفيروس كورونا.

 

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن وكالة برناما الماليزية للأنباء، إن الدرونز الكاشفة قادرة على رصد حرارة المرضى من ارتفاع 20 مترا لتصدر ضوء أحمر يرشد السلطات للشخص المشبوه.

 

ويقول أحمدي رحيمي مدير أمن ولاية ترانغانا، إنه بالرغم من وجود 159 فريق تتبع بشري بالولاية، إلا أن الدرونز بإمكانها تغطية مناطق متنوعة في وقت أقصر وتوفير الجهود.

 

ويذكر أن حالة إغلاق صارمة تم فرضها في ماليزيا منذ أسبوع بعد وصول معدل حالات الإصابة اليومية لـ7000.

 

وقد تم استخدام الدرونز من قبل في إجراءات الوقاية من كورونا سابقا في الصين، إذ كانت تقوم بتعقيم الأماكن العامة وإرشاد الأهالي لاتباع تعليمات 


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