هانى سنبل: 28 تريليون دولار سنويًا زيادة فى الناتج العالمى مع تمكين المرأة

قال هانى سنبل، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة «ITFC»، إن تكلفة عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين باهظة، خاصة أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن لدينا شركة واحدة فقط من بين كل 5 شركات مصدرة مملوكة للمرأة، مما يدعونا إلي تعزيز جهود المرأة في السوق الدولية، ومساعدتها علي إضافة قيمة لمنتجاتها من الصناعات اليدوية، مشيرا الي أن دعم التمكين الاقتصادى للمرأة يسهم فى زيادة إجمالي الناتج القومي عالميا بأكثر من 28 تريليون دولار سنويًا.



وأضاف سنبل، خلال كلمته بفاعليات حفل إطلاق برنامج (she trades) الذى يستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات، أن المساواة الاقتصادية بين الجنسين ودعم وتمكين السيدات فى مجال تمويل وتنمية التجارة يحظى باهتمام من جانب مؤسسات التنمية الدولية، والمؤسسة الإسلامية على وحدة التحديد، لافتا إلى أن المؤسسة دعمت ربط 3 ملايين إمرأة بالأسواق الدولية ابتداءًا من العام الحالى 2021 فى إطار رؤية شاملة لدعم المرأة فى كلًا من مصر والمملكة المغربية بالتعاون مع البنك الإسلامى.



وأوضح سنبل، أن المؤسسة تدرك جيدًا التحديات العديدة والمتنوعة لإنخراط المرأة فى التجارة الدولية ما يتطلب بذل مزيد من الجهود ومن بينها إطلاق برنامج (she trades) الذى يستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات لتعزيز تمكين المرأة وبناء مهاراتها ومساعدتها علي إضافة قيمة لمنتجاتها وبخاصة الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية.



كما أكد سنبل، على حرص المؤسسة على دعم مصر و القطاعات الاستراتيجية من خلال البرامج الاقليمية والحلول التجارية المدمجة التي تقدمها المؤسسة من أجل المساهمة في تنمية التجارة الخارجية لمصر ودعم القدرات المتعلقة بها.



يشار إلى أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد ألتقت اليوم الإثنين، مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.