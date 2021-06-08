 وزير السياحة يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يونيو 2021 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

وزير السياحة يبحث مع سفير الأردن بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

وزير السياحة يبحث مع سفير الأردن
وزير السياحة يبحث مع سفير الأردن
طاهر القطان
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:08 م
بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، سبل تعزيز التبادل السياحي بين مصر والأردن.

وحضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، ومهند غش المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.

واستهل العناني اللقاء بالترحيب بالسفير، وتهنئته على توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، متمنيًا له النجاح والتوفيق في عمله، مؤكدًا عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الحكومي والشعبي، لافتًا إلى أن الأردن تأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار استعداد مصر التام لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين خاصة في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة الاردنية الهاشمية بالقاهرة على أن مصر دولة شقيقة وتربطها بالأردن علاقات قوية، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني، لافتًا إلى أهمية إستغلال الخط البري الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما، مشيرًا إلى ما تحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع برتوكول تعاون سياحي بين البلدين؛ لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميزان به من منتجات سياحية ثقافية وشاطئية وترفيهية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية.

وأعرب الدكتور خالد العناني عن تطلعه لاستقبال نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني في مصر؛ لعقد المزيد من المناقشات حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك