قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الطبيب هو صاحب قرار تحديد نوعية لقاح كورونا الذي يحصل عليه المواطن، وفقًا للأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يحصل عليها، موضحًا أنه لا دخل للمواطن في تحديد نوع اللقاح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «راجل و2 ستات» على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء، أن مدى توافر الكميات يمثل بعدًا آخر في منح اللقاح للمواطنين، مشددًا على أن كافة لقاحات كورونا آمنة، لكن المختلف هو نسبة فاعلية كل لقاح حسبما أعلنت الشركة المصنعة له.

وأفاد «أيسم» بأن اختيار لقاح كورونا هو قرار طبي بحت وليس من اختيار الموطن، موضحًا أن من يعاني من أمراض مناعية ويتناول أدوية مثبطة ومهدئة للمناعة لا يمكن تطعيمها بلقاح أسترازينكا، وفي حال عدم توافر اللقاح في المركز يتم إعادة توزيع المواطن إلى منطقة أخرى يتوفر فيها اللقاح المناسب.

وأشار إلى أن هذه اللقاحات قد تحمي من الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أن الحالات التي تصاب بالفيروس لا تتعرض لمضاعفات شديدة ولا تحتاج الدخول إلى المستشفيات.

وأكد أن قرار منح جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم الصيني لم يُحسم بعد، لافتًا إلى أنه حال إقرار الأمر من قِبل اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة سيتم إبلاغ من حصل على جرعتين من اللقاح عبر رسالة نصية.

وتستخدم مصر خمسة لقاحات ضد كورونا، حاصلة على الترخيص الطارئ من قِبل هيئة الدواء المصرية، لقاحات وهي لقاحات سينوفارم و«كوفيشيلد/أسترازينيكا»، ولقاح سبوتنيك v ولقاح أسترازنيكا AZD 1222، فضلًا لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية الذي يتم تصنيعه في مصر، وينتظر بدء إنتاجه خلال وقت لاحق من يونيو الجاري.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد استعرضت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية لبدء التصنيع المحلي للقاح سينوفاك الصيني، علمًا بأن مصر استقبلت مؤخرًا الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع اللقاح، ومن المستهدف تصنيع ٤٠ مليون جرعة.

ووجه الرئيس، بالتوسع في مراكز تقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، وإقامة مراكز كبرى في كل محافظة لتقديم خدمة التطعيم لأكبر عدد من المواطنين.