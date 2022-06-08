كواليس اجتماع الأهلي مع موسيماني

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، استكمال اجتماعه مع الحنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني بالنادي الأهلي، عبر تطبيق "زووم"، الجمعة المقبلة، لمناقشة الملفات الهامة بالاجتماعات.

وعقد اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب، اجتماعًا مع موسيماني، بحضور لمناقشة بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

وواصل بيان النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أنه لم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع اليوم نظرًا للحالة الصحية لموسيماني، والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري بالسلوم، الأحد الموافق 12 يونيو الجاري، على ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ومن بعده يواجه الأهلي نظيره إيسترن كومباني، يوم 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.