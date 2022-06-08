إبراهيم عبد المجيد عقب فوزه بجائزة النيل: كل كلمات المحبة والتقدير لاتكفي

علق الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد على فوزه بجائزة النيل قائلا: " كل كلمات المحبة والشكر والتقدير لكم في اللغة العربية لا تكفيكم".



جاء ذلك خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، حيث أضاف: "اعتذر عن التاخير في الظهور هنا، تهنئتكم لي هي الجائزة ومحبتكم لي هي الجائزة التي اعيش بها دائما".



وواصل بعدها: "لن أستطيع الرد علي كل بمفرده هنا أو علي الخاص فاعذروني، وأجمل تمنياتي لكم بما تحبون وتشتهون يارب".



الكاتب إبراهيم عبد المجيد روائي وقاص، ولد في الإسكندرية 1946، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة من جامعة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب جامعة الأسكندرية عام 1973م. في نفس العام رحل إلى القاهرة ليعمل في وزارة الثقافة.



تولى الكثير من المناصب الثقافية: اختصاصي ثقافي بالثقافة الجماهيرية في الفترة من عام 1976 حتى عام 1980، مستشار بإدارة المسرح بالثقافة الجماهيرية في الفترة من عام 1980 حتى عام 1985، مستشار بهيئة الكتاب في الفترة من عام 1989 حتى عام 1991، مدير عام إدارة الثقافة العامة بالثقافة الجماهيرية في الفترة من عام1989حتى عام 1995، رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من عام 1995 حتى عام 2001، مدير عام مشروع أطلس الفولكلور بالثقافة الجماهيرية حاليًا.



وقد ترجمت روايته «البلدة الأخرى» إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية. كما ترجمت روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية» إلى الإنجليزية والفرنسية، و«بيت الياسمين» إلى الفرنسية.



حصل إبراهيم عبد المجيد على عدد من الجوائز الهامة منها:جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن «البلدة الأخرى» عام 1996م، جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن «لا أحد ينام في الإسكندرية» عام 1996م، جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004م، جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007م.



قدم الروائي إبراهيم عبد المجيد خلال مسيرته مجموعة من المؤلفات الأدبية المتفردة والمتميزة من بينها: في الصيف السابع والسِّتِّين، عام 1979، المسافات عام1981، ترجمت إلي الإنجليزية بواسطة حسام أبو العلا ونشرت بالجامعة الأمريكية عام 1983، ليلة العشق والدم عام 1982، الصَّيَّاد واليمام عام 1985، حُوِّلَتْ إلى فيلم سينمائي بعنوان "صيَّاد اليمام" بطولة أشرف عبد الباقي وإخراج إسماعيل مراد وسيناريو علاء عزام، بيت الياسمين عام 1986 وتُرجمت إلى الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، البلدة الأخرى عام 1991 تُرجمَتْ إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية، قناديل البحر عام 1993 حُوِّلَتْ إلى مسلسل تليفزيوني، بطولة آثار الحكيم ومحمود قابيلإخراج احمد خضر، لا أحد ينام في الإسكندرية عام 1996، تُرجمت إلى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، حُوِّلَتْ إلى مسلسل تليفزيوني بطولة ماجد المصري ومادلين طبر وسهير المرشدي وإخراج حسن عيسي، طيور العنبر عام 2000 تُرجمت إلى الإنجليزية، برج العذراء عام 2003، عتبات البهجة عام 2006 تُرجمت إلى الفرنسية واليونانية، شهد القلعة عام 2007، في كل أسبوع يوم جمعة، عام 2009 تُرجمت إلى الألمانية وحولت إلي مسلسل تليفزيوني بطولة منّة شلبي وآسر ياسين، الإسكندرية في غيمة، الطبعة الاولي عام 2012 تُرجمت إلى الإنجليزية، هنا القاهرة عام 2014 ، أداجيو. عام 2014 تُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية، قطط العام الفائت عام 2016، قبل أن أنسى أني كنتُ هنا عام 2017 19، السايكلوب عام 2019 ، العابرة عام 2020، ثلاثية الهروب من الذاكرة 2021.