زيلينسكي يبحث مع شولتز تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، سبل تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية: "أجريت محادثة هاتفية مع أولاف شولتز، ناقشنا تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا وضمان الأمن الغذائي العالمي، وأثرنا قضية امتثال روسيا للقواعد الدولية لمعاملة أسرى الحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه من المهم اتخاذ قرارات بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، دعا رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، المستشار الألماني للتحدث إلى البرلمان الأوكراني.