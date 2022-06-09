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كشف الإعلامي أحمد شوبير، 3 سيناريوهات للأهلي مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، في الاجتماع الذي سيجمعهما مساء السبت المقبل.

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد جلسة مع بيتسو موسيماني، السبت المقبل في مقر النادي بالجزيرة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: «الاهلي سيعقد جلسة مع موسيماني في حضور شركة الكرة، والأجواء غير سعيدة».

وأضاف: «وامام الأهلي 3 سيناريوهات مع موسيماني، أولهم هو رحيله بشكل نهائي وفي هذه الحالة سيقود سامي قمصان الفريق في الفترة القادمة التي يخوضها الأهلي».

وأكمل شوبير: «والثاني هو استمرار موسيماني ولكن في هذه الحالة سيؤكد الأهلي على ضرورة تحسن الأداء الذي تم انتقاده بشكل كبير».

وواصل: «الحالة الثالثة هي استمرار موسيماني لفترة معينة في حال تحسن الأداء خلال مباراتي الكاس المقبلة، ومباراة الزمالك في الدوري».

وأكد شوبير أن الأهلي سيواجه أزمة بعد رحيل موسيماني: «الأهلي لن يستطيع التعاقد مع مدرب حتى 30 أغسطس لأن المواسم تنتهي مبكرا في الخارج، لكن قد يعتمد على سامي قمصان واحد المدربين الشباب».

وفي حالة رحيل موسيماني.. قال شوبير: «الاهلي لديه خطط بديلة المدرسة البرتغالية والألمانية هي الأقرب بعد رحيل المدرب الجنوب افريقي».