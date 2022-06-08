ضبط أسلحة ومواد مخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بدمياط

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن دمياط، من ضبط أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار بحوزة 4 عناصر إجرامية بدمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، إتجار 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – دمياط" في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط مسرحا لمزاولة نشاطهم.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة، وطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو، وسلاح أبيض، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، ودراجة نارية، ومركبة توك توك).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والدراجة النارية ومركبة التوك توك لتسهيل تحركاتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.