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قدمت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، عدد من التوصيات والنصائح لطلاب الثانوية العامة قبيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي، تعزز القدرة على التركيز والتعلم والاستيعاب وتحسن من الذاكرة والحالة النفسية، هي كالتالي:

1- يجب أن يكون الأكل كله صناعة منزلية لضمان الجودة والمحتوي، ومنع الطعام عالي السعرات الحرارية كثير الدسم وكذلك منع الطعام الجاهز.

2- نوصي بتناول خمس وجبات صغيرة وعدم الإسراف في كميات الطعام مرة واحدة لمنع الإحساس بالتخمة وصعوبات ومشكلات الهضم والذي يؤثر على التركيز والاستيعاب.

3- تناول الماء البارد مضاف إليه عصير نصف ليمونه لتعويض فقد الماء والأملاح مع ارتفاع درجات الحرارة.

4- تناول كثير من الفاكهة والخضروات الطازجة خاصة الورقيات الخضراء لما تحتويه من معادن وأملاح ومضادات أكسدة تدعم وظائف المخ المختلفة.

5- كل الوجبات يجب أن تكون قليلة الدسم مع منع الدهون المهدرجه تماما مثل السمن الصناعي لتأثيرها السيء على وظائف المخ ويجب أن تحتوي الوجبة على مصادر البروتين سواء حيواني أو نباتي بالإضافة إلى كثير من الخضروات.

6- الإكثار من تناول الزبادي المنزلي لما يحتويه من بكتريا مفيدة والحمص والسمسم وبذرة الكتان المطحون وقليل من الكركم والشكولاتة الغامقة والتوت والقراصيا والموز والزيتون الأسود والزيتون الأخضر فهذه الأطعمة بالذات لها فوائد عديده لتدعيم وظائف المخ.

7- نوصي بعدم السهر والنوم في موعد لا يتجاوز 11 مساء مع الاستيقاظ المبكر.

8- نوصي بشرب الشاي الأخضر نهارا وليس ليلا حتى لا يسبب الأرق وتناول مشروب الليمون مساء.

9- نوصي بتقليل المشروبات عالية الكافيين مثل القهوة التركي ومشروبات الطاقة مثل الريد بول وكذلك تقليل المشروبات مرتفعة المحتوي من السكر أو بدائل السكر؛ لأنها تسبب نشاط وقتي للمخ ويليه خمول وعدم تركيز وأحيانا تسبب نوع من الإدمان والاعتمادية.

10- للطلبه ذوي القابلية للهبوط وضغط الدم المنخفض ينصح بتناول المخللات المنزلية الصنع لما تحتويه من فيتامينات وأملاح وبكتريا مفيدة.

11- أفضل خبز هو الخبز البلدي كامل الحبة.

12- وأخيرا ننبه إلى وجوب تقليل استعمال الموبايلات وخاصة قبل النوم وقبل الامتحان، حيث ثبت علميا أن الإكثار من استعمال الموبايلات يتسبب في خلل في الذاكرة والتركيز والانتباه ويقلل القدرة على الحفظ والاستيعاب.