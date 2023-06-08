نقيب الجزارين: نتوقع انخفاضا في أسعار اللحوم خلال خمسة أشهر

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن ارتفاع أسعار اللحوم يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 26 جنيها، مؤكدًا أن الجزار هو أكثر شخص متضرر بسبب عزوف المواطنين عن الشراء بسبب هذا الارتفاع.



وأكد خلال مداخلة لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضًا بعض الشيء، نظرًا لاتجاه بعض المواطنين لمقاطعة اللحوم، مضيفًا أن الأعلاف لها دورة سنوية، وأن المواطن سيلاحظ انخفاض أسعار اللحوم بعد ما لا يقل عن 6 أشهر.

وأشار إلى أنه يتوقع انخفاض أسعار اللحوم، بسبب حملات الإفراج التي تتبناها الدولة عن الأعلاف المكدسة في الموانىء، بجانب جهودها في توفير واستيراد بديلا عن اللحوم السودانية، موضحًا أن سعر رأس الماشية للجاموس وصل سعره من 115 إلى 125 ألف جنيها، والبقري ما بين 130إلى 140 ألف جنيها.

ولفت إلى أنه من المتوقع انخفاض رؤوس الماشية، بسبب تأمين مصر للشمال السوداني، إلى جانب تأمين الموردين في الشمال نسبة الماشية التي كانت تبلغ 30% التي تستوردها مصر.



