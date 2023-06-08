الشناوي على رأس قائمة الأهلي أمام الوداد البيضاوي

تواجد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق على رأس القائمة التي تستعد لخوض مباراة الوداد البيضاوي، المقرر لها الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تجمع الشناوي ولاعبو الأهلي في مطار القاهرة، اليوم الخميس، استعدادا للسفر إلى المغرب لأداء مباراة التتويج في ملعب محمد الخامس.

وكان الشناوي غاب عن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي ١/٢ يوم الأحد الماضي في القاهرة بسبب إصابة عضلية، كما شهدت القائمة عودة رامي ربيعة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة في الرابعة عصر اليوم متجهة إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال.

كما تواجد في بعثة السفر أيضا اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو، الذي انضم لصفوف الأهلي بعد انتهاء مشاركته مع نسور قرطاج في كأس العالم للشباب