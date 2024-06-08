ناصر عراق: انطلقت في رواية «أنا وعمي والإيموبيليا» من عشقي للسينما

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل توقيع ومناقشة رواية "أنا وعمي والإيموبيليا" للروائي ناصر عراق، والصادرة عن دار الشروق، في مبنى قنصلية بوسط البلد، وتناقش الرواية الناقدة رشا صالح.

حضر الندوة أحمد بدير مدير عام دار الشروق، والروائية نورا ناجي، والكاتبة ضحى صالح، الكاتب العراقي، حنون مجيد والأستاذة نادية أبو العلا المسئولة عن تنظيم نادي كتاب الشروق، الكاتب محمد السرساوي، الكاتبة هدى أبو زيد، طلعت إسماعيل مدير تحرير جريدة الشروق، ونانسي حبيب مسؤول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسؤول التسويق بالدار.

في البداية، وجه الكاتب ناصر عراق، الشكر لكل فريق دار الشروق، مضيفا: رواية "أنا وعمي والإيموبيليا" هي الرواية رقم ١٣ في مسيرتي الأدبية، وفكرت جيدا في اختيار العنوان بكل تفاصيله، مشيرا إلى أنه أجرى حوارا مع كمال الشيخ منذ ٣٠ عاما، وكان يسكن بعمارة الايموبيليا وأخبره حينها، أن أنور وجدي كان يسكن بها، وكان ذلك من أسباب اختياري أن أضع اسم عمارة الايموبيليا في العنوان.

وأضاف عراق: انطلقت فكرة الرواية من عشقي للسينما، وكنت قريبا من نجوم السينما وأجريت حوارات كثيرة مع نجوم السينما وكان الأمر في دمي، لافتا إلى أن اختيار أسماء الأبطال في الرواية هام جدا وذو دلالة، وحرصت على اختيار أسماء أبطال تناسب عام ١٩٤٤ مثل شخصية البطل "فكري".

وتابع: قصدت أن أظهر في عام 1944 بمصر حالة من التدفق،حيث قرأت عنها كثيرا، وحظيت بفرصة أن يكون والدي مثقفا، ورأى أم كلثوم وحضر صالون سلامة موسي، وبدوري حرصت على أن أقابل نجيب محفوظ في حياتي ٣ مرات.

وأكد ناصر عراق، على أهمية اختيار اللغة عند كتابة الأعمال الأدبية، مشيرا إلى أنه يحرص عندما يشرع في الكتابة يقرأ بصوت عالى ما كتبه، مؤكدا على أهمية مراعاة الكتابة باللغةالعربية الفصحى.