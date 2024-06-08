محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الأنشطة الصيفية بالمدارس ضمن أنشطة بناء الإنسان المصري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الأنشطة الصيفية للطلاب بالمدارس خلال الإجازة الصيفية تزامنًا مع انتهاء الامتحانات.

وأكد تقديمه سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات المتاحة وتذليل التحديات أمام تنفيذ تلك الأنشطة والفعاليات المختلفة خاصة في القرى والنجوع حيث أن الأجيال القادمة من الطلاب والشباب يعتبرون ركيزة أساسية لمستقبل الوطن ورقيه وسوف يساهم في استكمال عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأوضح أن قطاع التعليم مع انطلاق الجمهورية الجديدة يشهد نقلة نوعية فارقة خاصة، وأن المدارس تساهم في تقديم الدعم للطلاب وتنمية وصقل مهاراتهم في مختلف الأنشطة التربوية.

ووجه محافظ أسيوط، محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بالمديرية والمشرف على الأنشطة الصيفية بالمديرية بالإعلان عن مواعيد بدء الأنشطة والبرامج والمشروعات والأنشطة المقدمة للطلاب خلال الاجازة الصيفية بوضع لافتات النشاط الصيفي في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور والاعلان عن ذلك بالطرق المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة طبقا للخطة الموضوعة لتلك الأنشطة، مع المتابعة الميدانية لتنفيذ الانشطة بجميع المدارس.

وأشار إلى حرصه الدائم على تنفيذ الأنشطة والأندية الصيفية بجميع المدارس واستغلال طاقة الشباب والطلاب الفاعلة في أنشطة مفيدة يستفيدون منها واستثمار وقت فراغهم وحمايتهم من أي أفكار أو اتجاهات قد تسبب ضرر لهم وللمجتمع وإعداداهم من الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية وتنمية القيم السلوكية المستهدفة.

وبين أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية وهو ما يؤثر ايجابياً في بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، فضلاً عن اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة خاصة مع تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية وفنية كـ(الرسم، والغناء، والتمثيل، والصحافة، والذكاء الاصطناعي، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة..)، بالإضافة إلى فتح المكتبات لقراءة واستعارة الكتب.