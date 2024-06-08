أحمد أبو مسلم: كيف شارك الشناوي مع منتخب مصر؟

وجه أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة لمحمد الشناوي، حارس مرمى الأحمر والفراعنة، بعد مشاركته في مباراة بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "محمد الشناوي هو حارس مرمى مصر الأول، ولكن كان هناك تخوف من حالته الفنية الحالية بعد فترة الإصابة، وكنت أؤيد الدفع بمصطفى شوبير أمام بوركينا فاسو".

أضاف: "كيف شارك الشناوي مع منتخب مصر؟ كان في كأس العالم، بعد إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي، والجهاز الفني فضّل الدفع به على حساب عصام الحضري".

تابع: "الفرص تأتي بهذا الشكل، هذه هي كرة القدم، التي بها متغيرات بشكل دائم.. الجميع يعرف قيمة الشناوي، احنا خايفين عليك".

أتم أحمد أبو مسلم:" الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يفضل الدفع بمصطفى شوبير من أجل عدم المخاطرة به، وأن محمد الشناوي لديه رصيد أكبر مع الجماهير".