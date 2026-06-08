محافظ بورسعيد يوجه بتقديم إعانة عاجلة لسيدة فقدت طفلها في حادث سير

استجاب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، لاستغاثة سيدة تُدعى "أم إسلام"، من منطقة الأمل بحي الضواحي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبلها بمكتبه بديوان عام المحافظة؛ في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد بصرف إعانة مالية فورية وتوفير مواد غذائية للسيدة، بعد دراسة ظروفها المعيشية والتأكد من استحقاقها للدعم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية، وتحرص على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتقديم أوجه الدعم اللازمة لها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على استمرار تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات المستحقة، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

وفقدت السيدة ابنها الوحيد الطفل "إسلام"، في حادث سير سيارة خلال أيام عيد الأضحى الماضي.