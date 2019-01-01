وفد من كبار تجار القطن يزور محلج الفيوم المطور بعد نجاح تجارب التشغيل

زار وفد من كبار المصدرين والمتعاملين في تجارة القطن وشركات الغزل والنسيج الحكومية والقطاع الخاص، محلج الفيوم المطور المملوك لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وجاءت الزيارة تلبية لدعوة وجهتها الشركة القابضة للتعرف على إمكانات المحلج المطور، الذي يعمل بتكنولوجيا حديثة تدخل مصر لأول مرة بتكلفة تقدر 250 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 5 طن / ساعة، ويقام على مساحة 10 أفدنة بمحافظة الفيوم.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال، اليوم، تابع الوفد خلال الزيارة التي رافقهم خلالها الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مراحل العملية الإنتاجية وحلج القطن من خلال الماكينات الحديثة دون أي تدخل يدوي.

يأتي هذا بعد نجاح تجارب التشغيل على صنفي قطن جيزة 94 وجيزة 95، وذلك بإنتاج أول بالة قطن خالية تمامًا من الشوائب، بالإضافة إلى المحافظة على خواص القطن المصري.

يشار إلى أنه سيتم تعميم تجربة المحلج المطور على باقي المحالج ضمن خطة التطوير التي تشمل دمج 25 محلجا في 11 محلجا موزعة على مستوى الجمهورية بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية نحو 300%.

وذلك في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه بهدف استعادة القطن المصري لمكانته العالمية وزيادة استخداماته محليا وعالميا، كما تشمل الخطة تطوير مصانع الغزل والنسيج ودعمها بأحدث المعدات والتي سيتم استيرادها من كبرى شركات توريد المعدات في العالم بما يرفع صناعة الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام إلى مستوى عالمي من حيث الجودة والكفاءة.