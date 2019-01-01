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بعد إفلاس شركته.. انتحار رجل أعمال بمدينة الرحاب

أرشيفية
أرشيفية
عاطف محمود
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 1:45 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 1:45 ص

انتحر رجل أعمال، بإلقاء نفسه من شرفة شقته بمدينة الرحاب؛ إثر مروره بأزمة مالية بعد إشهار إفلاس شركته.

وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا يفيد بسقوط شخص من شرفة شقته بمدينة الرحاب، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ عثر على جثة رجل أعمال (40 عاما)، ملقاة على الأرض.

وتبين من تحريات المباحث أن المتوفي أشهرت شركته افلاسها، الأمر الذي أدى إلى مروره بضائقة مالية ونفسية سيئة، وأنه ألقى بنفسه من شرفة شقته؛ للتخلص من حياته، بحسب أقوال أفراد الأمن وشهود عيان على الواقعة.

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