مدبولي: السيسي يتابع بنفسه مراحل إنشاء سد تنزانيا

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإثنين حرص القيادة المصرية على دعم وتعزيزالعلاقات الثنائية مع تنزانيا وتطويرها في كافة المجالات وبما يحقق النفع المشترك لشعبي البلدين.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى اليوم مع قاسم مجاليوا رئيس الوزراء التنزاني الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، بمشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي فاز بعقد إنشائه تحالف شركتي (المقاولون العرب ، السويدي الكتريك).

وقال رئيس الوزراء: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه مراحل تنفيذ مشروع سد تنزانيا ؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء التي تتم وفقاً لأعلى المعايير العالمية وطبقاً للإطار الزمني المنصوص عليه في العقد".

وأكد أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى في تنزانيا ويحظي باهتمام كبير على كافة المستويات.

وأبدى رئيس الوزراء حرص مصر على مواصلة واستمرارية الجهود الرامية لدعم ومساعدة الأشقاء التنزانيين وتقديم كافة أشكال الدعم في مجال تعزيز بناء القدرات الوطنية من خلال توفيرالعديد من الدورات التدريبية في المجالات المختلفة، خاصة الدور الهام الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا السياق من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة التي يشارك فيها عدد كبير من الكوادر التنزانية من مختلف الجهات.

وأشار مدبولي إلى دعم مصر لجهود الحكومة التنزانية الرامية إلى الانتقال للعاصمة السياسية "دودوما" والإعلان عن استعداد مصر لنقل خبراتها فى مجال إنشاء وتنمية المدن الجديدة للجانب التنزاني، ودعم جهود الحكومة التنزانية فى تطوير "دودوما"، وبخاصة فى مجال البنية التحتية، واهتمام مصر باستشراف الإمكانيات المتاحة لمشاركة الشركات المصرية خاصة العاملة فى مجال الانشاءات والبنية التحتية في المشروعات القائمة في "دودوما" وبما يساند الجهود التنزانية في هذا الصدد.