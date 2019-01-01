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الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب المقاولون بشكل نهائي

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 2:05 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 2:05 م

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات أنتقال  كريم الديب ظهير أيسر الفريق والمعار من المقاولون بصفة نهائية لمدة اربعة مواسم

 كان الديب قد انتقل من صفوف المقاولون الي الاتحاد السكندرى   على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف

و نجحت المفاوضات التى قام بها  محمد مصيلحى مع مسئولى المقاولون العرب و تم شراء عقد اللاعب مع ناديه السابق و وقع على عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذى يمتد لمدة أربع مواسم .

و جاء التعاقد مع كريم الديب بعد المردود الطيب الذى قدمه اللاعب طوال الفترة الماضية و بعد موافقة طلعت يوسف على أستمراره ضمن صفوف فريق الكرة


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