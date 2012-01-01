رئيس الوزراء اليوناني الجديد يعلن عن تشكيلة حكومته

أعرب رئيس وزراء اليونان الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، عن ثقته في قدرته على مواجهة التحديات التي تواجهها بلاده.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات أدلى بها عقب أدائه اليمين الدستورية، ونقلتها وكالة الأنباء اليونانية اليوم الاثنين: "إن شعب اليونان منحنا تفويضا قويا لتغيير اليونان، سوف نحترم ذلك تماما".

وأضاف" اليوم يبدأ العمل الجاد، لدى ثقة كاملة فى قدرتنا على مواجهة التحديات".

وأعلن ميتسوتاكيس تشكيلة حكومته والتي تضم سياسيا محافظا مواليا للاتحاد الأوروبي كوزير للخارجية. ويعد نيكوس ديندياس (59 عامًا) وزيرا يتمتع بالخبرة حيث كان قد تولى من قبل وزارتي الدفاع والدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم الحكومة لشبكة "اي ار تي" الإخبارية إنه تم اختيار كريستوس ستيكوراس (45 عامًا) وهو خبير اقتصادي ومهندس لتولي منصب وزير المالية.

وكان ستيكوراس قد تولى من قبل منصب نائب وزير المالية بين عامي 2012 و2015 حيث ساعد في تمرير إجراءات التقشف الصارمة بأمر من الدائنين.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غدا الثلاثاء، وستواجه تصويتا على الثقة في البرلمان في الحادي والعشرين من يوليو الجاري.