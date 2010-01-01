باير: التسوية مع المدعين في قضية جليفوسات باتت مهددة بالفشل

أعلنت شركة باير الألمانية للمنتجات الدوائية والزراعية، اليوم الأربعاء، أن التسوية مع مدعين أمريكيين في قضية مبيد الأعشاب الضارة، جليفوسات، بدعوى أنه يسبب السرطان، باتت مهددة بالفشل.

وذكرت باير أن مُحاميّ المدعين سحبوا طلبا قدموه للمحكمة للموافقة المبدئية على التوصل إلى اتفاق بشأن الدعاوى المستقبلية، وأضافت الشركة أنها وافقت على قرار المحامين الخاص بهذه الخطوة.

ويخص الطلب جزءا من حل توافقي كان تم التوصل إليه، لكن هذا الجزء يمثل جزءا مهما من التسوية الكبرى.

ويرجع ذلك إلى أن الاتفاق الذي كانت باير توصلت إليه مع المدعين في نهاية الشهر الماضي، تصل كلفته إلى 9ر10 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 8ر8 إلى 6ر9 مليار دولار للدعاوى الحالية و25ر1 مليار دولار للدعاوى المستقبلية.

وأكدت باير مرارا مدى أهمية هذا الجزء الأخير بالنسبة للتوصل إلى اتفاق شامل، ويتعين أن يحصل هذا الجزء على موافقة القاضي الاتحادي المختص فينس تشابريا، الذي وصف هذا الجزء أول أمس الاثنين بأنه إشكالي.

وألمح تشابريا إلى رفض اقتراح الشركة الخاص بتشكيل لجنة علمية مستقلة للتعامل مع الدعاوى المستقبلية في قضية الجليفوسات، حيث شكك تشابرا في قانونية هذا الحل وتساءل عن المزايا التي يمكن أن يقدمها مثل هذا الحل لأصحاب الدعاوى المستقبلية.

ويسعى طرفا النزاع الآن إلى اكتساب الوقت لبحث الاعتراضات بشكل شامل.

وفي الوقت نفسه، أكدت الشركة التزامها من حيث المبدأ بالتوصل إلى تسوية، وقالت إنها لا تزال على قناعة بأن التوصل إلى تسوية بشروط مناسبة تخدم مصلحتها على أفضل نحو.

يذكر أن باير تسعى من خلال التسوية إلى تجاوز الجزء الأكبر من المشكلات القانونية التي تواجهها في الولايات المتحدة والتي حدثت لها بعد استحواذها على شركة مونسانتو الأمريكية للبذور.