لماذا أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أدلة انتقال كورونا عبر الهواء؟ مسؤول بالمصل واللقاح يجيب

علق الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على تصريحات منظمة الصحة العالمية بوجود أدلة على انتقال فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» عبر الهواء، قائلًا إن الاتهامات التي واجهتها المنظمة جعلتها تتخذ كل شيء محمل الجد والاهتمام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن المنظمة نشرت توصية من مجموعة من العلماء تفيد انتشار الفيروس عبر الهواء، لافتًا إلى أن المنظمة أوضحت أن التوصية ليس لها دليل علمي، ولكن تؤخذ بعين الاعتبار.

ولفت إلى أن التوصية أشارت إلى احتمالية وجود نوع من الرذاذ الميكروسكوبي المختبري في الأماكن المغلقة غير جيدة التهوية، كالمستشفيات والمصالح الحكومية، التي لا توجد بها دورة هواء، مشيرًا إلى أن هذا النوع قد ينقل العدوى لمسافة أكثر من مترين.

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن الدراسة لاتخاذ إجراءات أكثر احترازًا وأكثر قوة، وذلك بعد الاتهامات التي واجهتها التراخي في عدم أهمية الكمامة لمواجهة الفيروس.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن هناك بعض الأدلة المبدئية التي تشير إلى انتشار فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم تعليقًا على نشر صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا لعلماء أكدوا أن الفيروس ينتشر عبر الهواء على عكس ما كان سائدًا خلال الستة أشهر الماضية بأنه لا ينتقل عبر الهواء.