بايدن يعلن إتمام المهمة العسكرية الأمريكية بأفغانستان نهاية أغسطس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان سوف تنتهي في 31 أغسطس المقبل.

وأضاف بايدن - في خطاب اليوم من البيت الأبيض بشأن إنهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان - أن إنجاز هذه المهمة بسرعة من شأنه تحقيق الأمان ، في ظل مساعي بلاده لإنهاء الحرب الأفغانية المستمرة لقرابة 20 عاما.

يأتي هذا الموعد لإنهاء المهمة الأمريكية بأفغانستان مبكرا بأكثر من أسبوع عن التوقيت الذي سبق وأن حدده بايدن في وقت سابق من العام الجاري لاستكمال انسحاب القوات الأمريكية من هناك في 11 سبتمبر المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي "لم نذهب إلى أفغانستان من أجل بناء دولة ، إن فالشعب الأفغاني وحده له الحق وعليه المسئولية في أن يقرر مستقبله وكيفية إدارة شئون بلاده".

وتابع " لقد أحرزت الولايات المتحدة أهدافها الرئيسية في أفغانستان وهي القضاء على الإرهابيين الذين هاجموا أمريكا في الحادي عشر من سبتمبر ، وتحقيق العدالة بالنسبة لأسامة بن لادن ، وخفض مستوى التهديدات الإرهابية بحيث لا تشكل خطرا بالنسبة للولايات المتحدة ".

يأتي هذا بينما تؤكد الإدارة الأمريكية أن قرار بايدن لإنهاء وجود قوات بلاده في أفغانستان ، رغم التحذيرات من التقدم السريع الذي تحققه جماعة طالبان هناك ، جاء بعد أن تبين لها أن الحرب هناك لا يمكن تحقيق الانتصار فيها وليس ثمة حل عسكري لها.