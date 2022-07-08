إبراهيم عيسى: واقعة الذبح في قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل أوامر إلهية لا علاقة لها بطاعة الوالدين



الجمعة 08 يوليو 2022 23:25

أحمد علاء

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن خطبة عيد الأضحى في كل المساجد والساحات ستتناول قصة سيدنا إبراهيم.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "الخطبة بالتأكيد ستتناول حلم سيدنا إبراهيم بإنه بيذبح سيدنا إسماعيل، وإزاي سيدنا إسماعيل أطاع سيدنا إبراهيم".

وتابع: "كل ده أوامر إلهية لا علاقة لها بطاعة الوالدين.. هنسمع (في خطبة العيد) كل شيخ هيقول هذا دليل على طاعة الوالدين.. بالراحة شوية يا عم الشيخ، لو والدك قالك تعالى هدبحك هتقوله ماشي".

وأكمل: "نحن أمام قصة للوعظ والإرشاد والهداية والنور لكن ليست لطاعة البلدين مطلقا".

وأشار إلى أن القرآن الكريم يحتوي على آيات عظيمة تحض على طاعة الوالدين، لكن بعيدا عن قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل.

