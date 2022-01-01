ألمانيا تتوقع أن تفرج كندا عن توربين رئيسي لخط نورد ستريم

ذكرت مصادر مطلعة أن ألمانيا تتوقع أن تفرج كندا عن توربين رئيسي لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم روسي شملته العقوبات المفروضة على روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإفراج عن هذا التوربين يمكن أن يخفف أزمة الغاز بين روسيا وألمانيا. وقال الكرملين اليوم الجمعة، إنه في حال إعادة أرسال التوربين، عندئذ يمكن زيادة تدفقات الغاز إلى أوروبا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنهم تلقوا إشارات إيجابية، ولكن دون تأكيد أن التوربين في طريقه.

ولم يتسن التواصل مع الحكومة الكندية على الفور.

وحثت ألمانيا كندا على الإفراج عن التوربين حيث أنها تتخذ كل الإجراءات المحتملة للحيلولة دون كارثة طاقة في الشتاء المقبل.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لوكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق الأسبوع الجاري إن هناك حاجة إلى إعادة التوربين إلى خط نورد ستريم1 قبل بدء أعمال الصيانة المقررة في الخط يوم الاثنين المقبل.

ورأى السياسي الذي ينتمي لحزب الخضر أن الإفراج عن التوربين من شأنه أن يزيل ذريعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإبقاء على الخط مغلقا.